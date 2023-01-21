سعر الذهب الآن في مصر بدون مصنعية اليوم السبت.. عيار 21 بـ1765 جنيها

أصدرت منذ قليل، محلات الصاغة، أسعار الذهب الآن في مصر، منها عيار 21 و24 و18، إذ يوجد إقبال كبير على شرائها داخل السوق المحلية من قبل المواطنين، سواء للخطبة أو للاستثمار في المعدن الأصفر، كونه أحد الملاذات الآمنة للادخار.

ونوضح في التقرير التالي، أسعار الذهب الآن في مصر منها عيار 21، على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر عيار 24، للبيع 2017 جنيهًا وللشراء 2040 جنيهًا.

سعر عيار 22، للبيع 1849 جنيهًا وللشراء 1870 جنيهًا.

سعر عيار 21، للبيع 1765 جنيهًا وللشراء 1785 جنيهًا.

سعر عيار 18، للبيع 1513 جنيهًا وللشراء 1530 جنيهًا.

سعر عيار 14، للبيع 1177 جنيهًا وللشراء 1190 جنيهًا.

سعر عيار 12، للبيع 1009 جنيهات وللشراء 1020 جنيهًا.

سعر الأونصة، 62,733 جنيهًا للبيع، وللشراء 63,444 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب، 14,120 جنيهًا للبيع وللشراء 14,280 جنيهًا.

سعر الكيلو، 2,017,143 جنيهًا للبيع وللشراء 2,040,000 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سعر الذهب عيار 24 اليوم، 1,845 جنيهًا ما يعادل 61.97 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم، 1,692 جنيهًا ما يعادل 56.81 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم، 1,615 جنيهًا ما يعادل 54.23 دولار امريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم، 1,384 جنيهًا ما يعادل 46.48 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم، 1,076 جنيهًا ما يعادل 36.15 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم، 922.69 جنيه ما يعادل 30.99 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم، 692.02 جنيه ما يعادل 23.24 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم، 57,391 جنيهًا ما يعادل 1927 دولارًا أمريكيًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم، 12,918 جنيهًا ما يعادل 433.81 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم، 1,845,373 جنيهًا ما يعادل 61,971 دولارًا أمريكيًا.