«صحة المنوفية»: توفير أجهزة حديثة للمستشفيات وإنشاء وحدة أورام في «تلا المركزي»

أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن العمل على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية مستمر في جميع المراكز والمدن والقرى، موضحاً أن من بين مشروعات رفع الكفاءة، توريد 9 تانكات أكسجين و5 أجهزة CT للمستشفيات على مستوى المحافظة، ودعم مستشفى صدر منوف بمحول كهربائي وشبكة أكسجين جديدة، وكذلك مولد كهربائي بكل من حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر.

وحدة أورام في مستشفى تلا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء وحدة أورام مستشفى تلا المركزي بالجهود الذاتية، من أسرّة وتكييفات وثلاجات وأثاث كامل، وتم التعاقد مع مدرس أورام و2 مساعد مدرس أورام، كما حققت مستشفى أشمون العام المركز الأول في عدد حالات القسطرة القلبية بإجمالي عدد 1877 حالة.

تطوير مستشفى منوف العام

وأوضح أنه تم توريد وتشغيل 6 أجهزة سونار جديدة بها دوبلكس، وتركيب وتشغيل 5 أجهزة أشعة عادية ثابتة، وتوفير سيارة أشعة مقطعية نقالة في منوف العام، وجهاز جديد 6 قطع بحميات منوف، كما تم توفير عدد 5 أجهزة أشعة C- arm.

وأوضح أن من بين مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، تم تطوير وحدات الغسيل الكلوي في مستشفى السادات ومستشفى حميات منوف، وتم عمل حوالي 190 ألف جلسة غسيل كلوي شهريا، بالإضافة لجلسات الطوارئ، كما تم عمل جلسات للحالات الحرجة داخل الرعاية المركزة بجميع المستشفيات التي يوجد بها وحدة غسيل كلوي، والبدء في إجراء تحليل PCr لمرضى إيجابي فيروس سي مجانا للبدء في علاجهم، حسب تعليمات الوزارة، وجار تجهيز قسم «gray zone» بمستشفى السادات للحالات التي تم علاجها من «فيروس سي».