محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات جديدة لرؤساء المدن

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارا رقم 94 لسنة 2023 بتكليف السيد حسن عبد العال للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

كما تضمن القرار تكليف صفوت معوض بحيري للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز السادات، وتكليف مجدي رياض عبد الغفار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

حركة محليات جديدة في محافظة المنوفية

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعقب صدور قرار وزير التنمية المحلية بشأن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حركة التنقلات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية فضلا عن الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف العمل الميداني

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة والتركيز على ما يهم المواطن والتوسع في إقامة منافذ وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذا التعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.