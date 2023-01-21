محافظ المنوفية يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات رصف الطرق بالمدن

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع «فاضل»، والمتفرع من طريق سرس الليان، وقطع الفرمة بطريق «تتا- منوف»، تمهيدا لبدء أعمال الرصف، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لتحقيق الصالح العام.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وجه بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام.

تطوير الشوارع في مدينة الشهداء

وفى مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بشارع الإسطبل، بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية بطول 500 م، وشارع مكتب البريد بداية من شارع كمال النجار حتى شارع عبد القوي الضبع بطول 200م، إضافة إلى متابعة تركيب البلدورات بشارع البريدي بميت شهالة والمتفرع من شارع ماكينة سراج الدين، بداية من كشك البريدي حتى سيدي حميد بطول 500م.

وتابع رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بشارع فرن الأهرام بطول 150م، بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة تمهيداً لتركيب الإنترلوك، فضلا عن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من فرد طبقة السن بالقطاع الأول بطريق 16 (العراقية - زاوية الناعورة) بطول 8 كم، وكذا متابعة استكمال قطع الفرمة بطريق «25» الشهداء وكفر عشما والعراقية ومنشأة سلطان بطول 7 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

مشروعات مركز الباجور في محافظة المنوفية

كما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال التطوير بمنطقة العمارات السكنية وشارع مراد المتفرع من شارع بورسعيد تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بوصلة رقم واحد أمام المركز لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، ويبلغ إجمالي عدد الشوارع المستهدف رصفها بالخطة الجديدة 34 شارعا، موزعة على 6 مربعات سكنية، بتكلفة إجمالية 30 مليونا و600 ألف جنيه.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز أشمون أعمال فرد طبقة الأساس وتركيب البلدورات بشارع السيدة خديجة، بداية من سور نادي أشمون، حتى مجمع المواقف الجديد بطول 800م، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بعدد من الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع 11 شارعا بنطاق المدينة والتي ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.