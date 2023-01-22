انطلاق مسابقة «عباقرة جامعة حلوان» بكلية الطب البشري

انطلقت مسابقة العباقرة في يومها الأول بكلية الطب جامعة حلوان، لاختيار الفريق المشارك على مستوى كليات الجامعة.

وتضمنت المسابقة 100 سؤال عبارة عن عشرة مجالات كل مجال عبارة عن عشرة أسئلة، حيث شملت مجال عن اللوحات والمعالم عن طريق عرض الصورة على الداتا شو ويتم الإجابة عنها وتضمن المجال خمس لوحات، بينها لوحتان مصرية، وثلاثة عالمية، بجانب خمسة معالم ثم يتم الانتقال إلى الـ 90 سؤالا الآخرين في التسع مجالات الأخرى.

رئيس جامعة حلوان: الجامعة تسعي دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية

وأشار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تسعي دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية، ودعم المواهب في مختلف المجالات، بما يساهم في رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات.