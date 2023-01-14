أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بروتوكول تعاون في المجالات العلمية والبحثية مع جامعة حلوان، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون البناء بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمي.

وقام كل من اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بتوقيع البروتوكول الذي يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة في الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حلوان، وكذا تبادل الزيارات والاستعانة بذوي الخبرة من الجانبين في مجالات البحث العلمي والمعرفة.

يتضمن البروتوكول استضافة قيادات ومستشاري الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة حلوان، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التي تهم الباحثين من الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي جامعة حلوان.