جامعة حلوان تنظم دورات للّغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني.

صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

جامعة حلوان

وأكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب جامعة حلوان، أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

وقد أوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل في المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، كما أعلن مدير المركز أن هناك تخفيض 50% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب.