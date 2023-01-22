برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز يبرز عدد «الوطن».. «المصريين أهمه»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالتفوق المصري في حصد بطولات عالمية ومناصب مؤثرة في الاتحادات الرياضية، بعنوان «المصريين أهُمّه».

مصر تخطو بثبات نحو الجمهورية الجديدة

وجاء في الملف: «من مجال إلى آخر، تخطو مصر بثبات نحو الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها مجال الرياضة وبناء الإنسان الذي حققت فيه مصر تفوقا ليس فقط من خلال تصدر أبطالها للتصنيفات الدولية، وحصد الألقاب في مختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق بطولات كان لها صدى دولى كبير، بل عبر استضافة بطولات دولية كبرى على أرضها، رغم تحديات كبيرة، كان أبرزها تحدي كورونا الذي هدد العالم لشهور طويلة، وكان عائقا أمام استمرار تنظيم فعاليات عديدة، خاصة في مجال الرياضة».

وتابع الملف: «مصر، ومن خلال كوادرها الوطنية، تمكنت أيضا من الاستحواذ على النصيب الأكبر من المناصب في الاتحادات الرياضية الدولية لمختلف الألعاب، ما يمثل شهادة ثقة دولية في كوادرنا الوطنية، محليا وأفريقيا وعربيا ودوليا».

مصر أرض البطولات

وجاء في الملف أيضا، أنّ مصر أرض البطولات، هذه حقيقة تخلو من المبالغة أو المجاملة، وبلغة الأرقام استضافت مصر 61 حدثاً رياضيا عالميا منذ 2019، وفي الـ4 سنوات الأخيرة استضافت 289 بطولة دولية وقارية وعربية، وتجاوزت تكلفة المشروعات الرياضية 16.8 مليار جنيه خلال 8 سنوات؛ منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية حتى اليوم، ما يبشر بحصاد مبكر لـ(استراتيجية مصر 2030) ودورها في بناء الإنسان، وتعزيز قوة مصر الناعمة وتأثيرها في المنظومة الرياضية على مختلف المستويات».