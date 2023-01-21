رئيس اتحاد كتاب مصر: لا بد من وجود مشروع قومي ثقافي في مصر  

قال علاء عبدالهادي، رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن تحديد الهوية الثقافية لأي مجتمع دائما يحددها بعده الإقليمي وتعاونه مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن مصر ذات ثقافة عظيمة وممتدة بامتداد المحيط الجغرافي العربي والإسلامي.

مشروع مصر القومي للثقافة

وأوضح عبدالهادي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن يكون هناك مشروع قومي ثقافي لمصر، ونمتلك كل الموارد الثقافية التي تجعلنا في المقدمة؛ من متاحف ولوحات تشكيلية وآثار وبنية تحتية.

وتابع علاء عبدالهادي: «جلست مع وزيرة الثقافة بعد توليها المنصب وطلبت رؤيتي واتفقنا على مجموعة من الأمور المرتبطة بالثقافة ونأمل أن تدخل حيز التنفيذ، ولا يجب أن يتم استبعاد اتحاد كتاب مصر من وضع السياسات العامة لوزارة الثقافة من أجل زيادة الوعي الثقافي».

ارتباط الإعلام بالخطاب الثقافي

ولفت علاء عبدالهادي: «لا بد من ارتباط الإعلام بالخطاب الثقافي ونحتاج إلى وجود البرامج الثقافية في ساعات بث يراها أكبر عدد من الجمهور».