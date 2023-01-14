محافظة أسوان في «الجمهورية الجديدة».. 3 سنوات من مشروعات التنمية آخرها «كيما 2»

شهدت محافظة أسوان افتتاح مشروعات قومية عملاقة عدة، خلال الأعوام الماضية، من أهمها افتتاح مشروع مصنع «كيما 2»، و«محور كلابشة» على نهر النيل، ومشروع «بنبان» للطاقة الشمسية، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، إلى جانب إدراج عددٍ من القرى الرئيسية والفرعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصرى.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى حديثه لـ«الوطن»، إنّه تم افتتاح الكثير من المشروعات القومية فى المحافظة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان من بينها مشروعات قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية، إذ تم الانتهاء من البنية التحتية فى طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل، داخل مدينة أسوان، إضافة إلى إنهاء مشروع الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر، وبقطر 630 مللى، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالى 3500 متر وبقطر 250 مللى.

وأضاف «عطية» أنّه جارٍ استكمال مشروع التغيير الشامل للبنية التحتية فى مدينة إدفو، فقد تم عمل 108 كيلومترات من خطوط الغاز الطبيعى، وتم توصيل الخدمة إلى 13 ألف شقة، ونسبة الانتهاء فى المدينة 100%، كما نفّذت 17كم خطوط مواسير لمياه الشرب حديثة بأقطار مختلفة 8 و10 و12 بوصة، وعمل 55 محبساً عمومياً، وتوصيل 1600 وصلة منزلية جديدة بتكلفة وصلت إلى نحو 45 مليون جنيه.

ومن ضمن المشروعات القومية التى شهدتها محافظة أسوان، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشروع «كيما 2» الذى يُعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى بجنوب الصعيد، ويمثل نقطة انطلاقة حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار، لسد الفجوة القائمة فى أسواق الأسمدة، إضافة إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة فى أسوان، كما يهدف المشروع إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعى بدلاً من التحليل الكهربائى للمياه، لترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع «عطية» أنّ مشروعات التطوير والتجميل تُعد من ضمن المشروعات القومية بالمحافظة، إذ إنّ هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصادياً وتجارياً، لأنها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها الكثيرة، مضيفاً أنه خلال زيارات رئاسية متعاقبة على مدار العامين الماضيين، والتى كانت آخرها فى ديسمبر الماضى فى ختام فعاليات «أسبوع الصعيد»، أعطى توجيهاته بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، حيث لن يقتصر فيها التطوير والتجميل فقط على الكورنيش القديم والجديد وواجهة المدينة.

وجاء من ضمن المشروعات القومية التى تم افتتاحها بمحافظة أسوان خلال السنوات الماضية، «مجمع بنبان للطاقة الشمسية»، الذى يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء فى العالم، ويهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، إضافة إلى توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة، ويُقام المشروع على مساحة قدرها 37 كيلومتراً مربعاً وعلى 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى.

ومن ضمن المشروعات التى شهدتها أسوان خلال العام الماضى «مشروعات تحيا مصر»، فقد تمّ الانتهاء من 12 مشروعاً، وجارٍ إنهاء مشروعين آخرين لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه، منها 320 مليون جنيه، دعماً من صندوق تحيا مصر، و323.9 مليون جنيه، دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وافتُتح محور كلابشة الجديد، الذى يهدف إلى زيادة المحاور العرضية وربط شرق النيل بغربه فى هذه المنطقة، ومد شريان رئيسى بالمنطقة الصحراوية الغربية، كما يخدم نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وامبركاب، والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة.