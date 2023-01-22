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الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

كتب:

محمد أبو عمرة
10:12 ص | الأحد 22 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل في قصر الاتحادية، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأضاف السفير بسام راضي، أنّ مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي، مؤكدا أنّ مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق ارحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّه من المنتظر أن يتناول اللقاء عددا من الملفات الاستراتجية المهمة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن التباحث وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.