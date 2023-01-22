طالب بمدارس المتفوقين يتوصل إلى حل للتخلص من ثاني أكسيد الكربون

قال الطالب صهيب عامر، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا، إنه عمل مع حوالي 5 من زملائه على مشروع يدور حول البحث عن أسباب ثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو، خصوصا وأنه يتسبب بشكل كبير في الاحتباس الحراري، موضحا أن السبب الأساسي في تكوين غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو هو المصانع بنسبة 50%.

ثاني أكسيد الكربون يأتي من الغاز الطبيعي والفحم

وأضاف الطالب خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه بحث هو وزملائه كيفية معالجة هذا السبب، والتعامل مع ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه المصانع، موضحا أن ثاني أكسيد الكربون يأتي من الغاز الطبيعي والفحم والبترول ومشتقات الأرض، ولذلك فكر هو وزملائه بإعادته مرة أخرى للأرض دون تضرر التربة عن طريق أنابيب يتم ربطها بأدخنة المصانع وتسير هذه الأنابيب مع فلتر، مع فصل ثاني أكسيد الكربون، وتوصيله تحت سطح الماء في غرف بها صخور بازلت، التي تكون لها القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

إنتاج صخور تستخدم في الخرسانة ومواد البناء

وتابع الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا أن الفكرة التي يدور حولها المشروع هي وضع مواد كيميائية أخرى مع الماء والبازلت، وبعد عامين سيتم إنتاج صخور تستخدم في الخرسانة ومواد البناء، موضحا أن المدرسة التي يدرس بها هي التي تطور فكره ومعلوماته بشكل كبير هو وزملائه، فمدارس المتفوقين توفر كل الأشياء التي تسهل الأبحاث والمشروعات.