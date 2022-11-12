أول شركة نقل بالطاقة النظيفة.. الرحلة 10 دقائق وتخفض ثاني أكسيد الكربون

«rabbit mobility» هي أول شركة تنقلات صغيرة في مصر وشمال إفريقيا، تهدف إلى تغيير الطريقة التي يتنقل بها الأشخاص داخل المدن، وهي أيضا إحدى شركات النقل التكنولوجية التي تعتمد على الطاقة النظيفة، وهي التنقل بالدراجات الكهربائية «الإسكوتر».

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن شركة «rabbit mobility».

أبرز المعلومات عن شركة rabbit mobility

1- مجموعة من الأصدقاء راودتهم فكرة الشركة في يوليو 2019، وأطلقت لأول مرة في فبراير 2020، وذلك في عدد من المجمعات السكنية المغلقة، ثم توسعت في شوارع القاهرة الكبرى.

2- أطلقت الخدمة لأول مرة خارج القاهرة في مدينة طنطا بمنطقة الدلتا.

3- تعمل الشركة على تأجير الإسكوترز الكهربائية بالدقيقة، وذلك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، التي تعمل بنظامي android ,ios.

4- متوسط زمن الرحلة في «رابيت» يصل إلى 10 دقائق فقط

5- الرحلة الواحدة تخفض من 50 إلى 60 جراما من غاز ثاني أكسيد الكربون.

6- تعمل شركة «رابيت» على توسيع أنشطتها لتشمل حلول التنقل الصغيرة مثل الدراجات الكهربائية والفيسبا الكهربائية.

7- أطلقت خدمة جديدة محليا «mobility express» لطلب توصيل المواد الغذائية.

تعمل في أكثر من 10 مدن

8- تعمل خدمات شركة «رابيت» في أكثر من 10 مدن على مستوى الجمهورية.

9- في حالة استخدام الخدمة لبدء الرحلة، يظهر موقع «الإسكوترز» على الخريطة، ونسبة شحن البطارية وطول المسافة التي تفصل بينها وبين العميل سيرا على الأقدام.

10- مزودة بأقفال الكترونية تفتح فقط عند بدء الرحلة.

11- توقفت خدمات شركة «رابيت» عن العمل لمدة 8 أشهر خلال جائحة كورونا، وعادت من جديد في أكتوبر 2020.