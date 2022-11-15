«مصطفى» طالب ثانوي يولد الكهرباء من غاز ثاني أكسيد الكربون: بحافظ على المناخ

اهتمام «مصطفى» بقضايا التغيرات المناخية، جعله يحاول جاهدًا حل أزمة الكوكب بأفكاره البسيطة، وبعد تجارب كثيرة نجح في توليد الطاقة الكهربائية من غاز ثاني أكسيد الكربون، عبر العمليات الكيميائية البسيطة، مما كان سببًا في اختياره ممثلًا للشباب بمؤتمر COY17.

بدأ تركيز مصطفى محمود، البالغ من العمر 16 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر، نحو التغيرات المناخية والكوارث الناتجة عنها العام الماضي، وفق حديثه لـ«الوطن»: «اختارت يكون مشروعي المدرسي عن هذه القضية، من خلال فكرة توليد الكهرباء من طريق غاز ثاني أكسيد الكربون، الأخطر الـGHG والسبب الرئيسي في الاحتباس الحراري لأنها مهمة جدا وبحاول أحل الأزمة الموجودة وبحافظ على المناخ».

توليد الكهرباء من غاز ثاني أكسيد الكربون

حاول «مصطفى» وضع حل لمشكلة نقص الطاقه الكهربائية في مصر، نتيجة الضغط المتزايد على النفط والغاز، بالإضافة إلى مشكلة ثلوث الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري والغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، فيمكن توليد الكهرباء باستخدام الملوثات أو الغازات، لتوفير مصدر للطاقة النظيفة، فبعد أسابيع من البحث المتواصل، قام طالب الثانوي بتوليد الكهرباء من معالجة ثاني أكسيد الكربون بالعمليات الكيميائية، باستخدام فحم وماغنيسيوم ومياه كمنتج للحصول على الكهرباء.

نجاح فكرة «مصطفى»

استطاع «مصطفى» ابن محافظة أسوان، تطبيق الفكرة على أرض الواقع، وأثبتت نجاحها بتوليد 2.2 فولت من الكهرباء، عن طريق نموذج مبدئي مصغر للمشروع، فضلا عن قابلية تنفيذ المشروع بشكل أوسع، بتعديلات بسيطة لتوليد أكبر عدد من الفولتات الكهربائية.

ناقش «مصطفى» المشروع في مايو السابق، مع أساتذة في كليات الهندسة، ووحدة دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ليحصل على تقدير مرتفع كان داعما له.

«مصطفى» ممثلًا للشباب في COY17

جرى اختيار «مصطفى» ممثلًا لشباب مصر في مؤتمر COY17، لمناقشة التغيرات المناخية وطرح حلول للأزمة، مع عدد من شخصيات العامة والوزراء أبرزهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.