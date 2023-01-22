6 معلومات عن كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد.. عمره 44 عاما

بعد ثلاثة أيام من الاستقالة المفاجئة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، جرى الإعلان عن اختيار كريس هيبكنز ليتولى هذا المنصب وكذلك ليكون زعيما لحزب العمال، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، حسبما ذكر راديو نيوزيلندا.

معلومات عن كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد

- يبلغ من العمر 44 عاما.

- المرشح الوحيد لمنصب رئيس الوزراء.

- تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه المنصب إجراء شكلي إلى حد كبير.

- تم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008.

- تولى منصب وزيرالصحة في يوليو 2020.

- لعب هيبكنز دورا مهما في تصدي نيوزيلندا لجائحة كورونا في 2020.

استقالة جاسيندا أرديرن

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أعلنت الخميس استقالتها من منصبها، وقالت أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه «حان الوقت بالنسبة لي.. لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى».

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية جاسيندا أرديرن وشعبية حزبها أيضا.

وأكدت عدم وجود أي سر وراء استقالتها، قائلة «أنا إنسانة، ونحن نعطي كل ما بوسعنا لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك يحين الوقت، وبالنسبة لي فقد حان الوقت».