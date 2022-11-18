الصين تعلن استعدادها للتنسيق الوثيق مع نيوزيلندا من أجل التعزيز المشترك

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن الصين مستعدة للتنسيق الوثيق مع نيوزيلندا من أجل التعزيز المشترك للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في منطقة دول جزر المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا».

وأضاف «شي» في اجتماعه مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، على هامش الدورة التاسعة والعشرين للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، إن السعي لتحقيق السلام وتعزيز التنمية والتعاون كان دائما نقطة انطلاقة لسياسة الصين تجاه دول جزر المحيط الهادئ.

العلاقات بين الصين ونيوزيلندا

وأشاره «شي»، إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بكين وويلينجتون، كما أن العلاقات بين الصين ونيوزيلندا خلال العقود الخمسة الماضية حافظت على تنمية صحية ومستقرة.

وقال إنه يتعين على البلدين، بوصفهما شريكين استراتيجيين شاملين، تعزيز الاتصالات وتعزيز الثقة المتبادلة واستيعاب المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما لضمان بقاء العلاقات الثنائية على المسار الصحيح للتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى دعم الحوارات والتبادلات الثنائية بين الناس والشباب وعلى المستوى المحلي لتعزيز الصداقة بين الشعبين.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تحث البلدين على استغلال الذكري الخمسين

وعلي جانب أخر، قالت أرديرن إنه يتعين على البلدين استغلال الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية كفرصة، وتلخيص التجربة بجدية لزيادة تعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التعاون في التجارة والاقتصاد والتعليم وتغير المناخ وغيرها من المجالات.

وأضافت أرديرن، أنها تقدر وجهات نظر شي الهامة في خطابه، وأن يلينجتون تعتبر بكين قوة رئيسية لتعزيز التنمية والازدهار في العالم في المستقبل، مضيفة أن بلادها تلتزم بسياسة صين واحدة.

كما أشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى إن بلادها تكرس نفسها لتعزيز التواصل مع الصين وتعميق التفاهم بشأن بعضهما البعض، وإنها على استعداد لإجراء تبادلات معمقة مع الصين بشأن شؤون جنوب المحيط الهادئ للمساهمة في الازدهار والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.