أغرب الأسماء المحظورة في نيوزيلندا.. «مش هتعرف تسمي ابنك أمير ولا سيد»

أصدرت وزارة الداخلية في نيوزيلندا قائمة بالأسماء التي تم حظر تسميتها على المواطنين في البلاد خلال العام الماضي 2022.

الأسماء المرفوضة في نيوزيلندا

ومن بين الأسماء الأكثر رفضا، بحسب قناة «روسيا اليوم»: king ملك، saint قديس، royal ملكي، Messiah المسيح، prince وprincess أمير أو أميرة، Sovereign السيادة، Sire مولى.

ومن الأسماء الأخرى: دوق Duke، جنرال General، عدالة Justice، ملكة Queen.

وقال جيف مونتجمري، المسجل العام للمواليد والوفيات والزيجات في نيوزيلندا : «هناك إرشادات معمول بها للتأكد من أن الأسماء لا تسبب إساءة، وأن تكون بطول معقول ولا تمثل لقبا رسميا أو رتبة رسمية»، مبينا أنه «يتم النظر إلى أهمية الاسم بالنسبة للعائلة بالتوازن مع الطريقة التي يمكن أن ينظر بها الجمهور إلى الاسم، والتزامات القسم بموجب التشريع ذي الصلة».

أوليفر وإيزلا الأشهر في نيوزيلندا

أما بالنسبة للأسماء الأكثر شهرة، فقد تصدر اسم أوليفر قائمة أسماء الفتيان، أما اسم إيزلا فتصدر قائمة أسماء الفتيات.