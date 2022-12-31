نيوزيلندا تستقبل العام الميلادي الجديد بالألعاب النارية «فيديو»

احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، مع حلول يوم الأحد وفق التوقيت المحلي هناك، فيما تواصل دول واقعة في مناطق أخرى من العالم استعدادتها الدؤوبة لبدء سنة جديدة.

والتوقيت المعتمد في نيوزيلندا التي تقع في نقطة نائية من كوكب الأرض هو (GMT + 13)، أي 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمي جرينتش.

واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فنيوزيلندا ليس أول بلد يحتفل بحلول العام الجديد.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع «ناشيونال جيوغرافيك».

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

ونظرا لفارق التوقيت، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كل الدول إلى عام 2023.

ولا تستقبل بعض الدول العام الجديد، في وقت واحد، لأن التوقيت يختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الحال في دول شاسعة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا.