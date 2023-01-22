الحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023، أمرا هاما يشغل بال الكثير من المواطنين الراغبين في معرفتها، لسداد قيمتها حتى لا يتعرض للغرامة، التي قد تصل لفصل الخدمة ودفع مبالغ مالية، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار اليوم، نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023، على هذا النحو:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

ووفق ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، فإن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 تم إصدارها عن استهلاك 3 أشهر الماضية.

وذكرت الشركة أنّه تم مد فترة سماح لدفع الفاتورة لمدة شهر حتى يوم 14 فبراير المقبل، ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وبحسب الخطوات المتبعة على موقع الشركة، يتم اختيار تبويب خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون ثم إدخال كود المحافظة، وبعدها رقم الهاتف الأرضي والضغط على «اظهر الفواتير».

وفي حال عدم الدفع في الموعد المحدد أو المدة التي خصصتها الشركة وهي 30 يوما بداية من يوم 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير المقبل، يتعرض المواطن لغرامات تكون 10 جنيهات أو بـ1.5% من قيمة الاشتراك.

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات أنه في حال تعرض المواطن للتأخر عن الدفع بعد انتهاء المدة المحددة، التي لا تتخطى الـ30 يوما، يتحول الهاتف إلى استقبال فقط وبعد ذلك يتم قطع الخدمة بشكل نهائي حتى يتم الدفع.