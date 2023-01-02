الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023.. الرابط والخطوات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 العديد من الطرق التي وفرتها الشركة المصرية للاتصالات لكي يتمكن الآلاف من عملائها من معرفة قيمة الفواتير الخاصة بهم، فضلًا عن سدادها بسهولة ويسر دون الحاجة للذهب إلى أي من الفروع والانتظار.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 ورابط وخطوات الاستعلام، فضلًا عن طرق السداد، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

وتنصح الشركة المصرية للاتصالات المواطنين، بدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 في موعدها تجنبًا لتحويل الخط بنظام الاستقبال فقط، أو منع استقبال المكالمات تمامًا مع فرض غرامة تأخير على العميل، حيث تقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم سداد الفاتورة، ثم تقوم بسحب الخط نهائيًا بعد 7 أشهر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

وأوضحت الشركة أنّه يمكن لعملائها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، فضلًا عن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، من خلال رابط الشركة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، من خلال 5 خطوات فقط كالتالي:

الدخول على رابط شركة المصرية للإتصالات. اختيار أي من الاختيارات الثلاثة الاستعلام بالتليفون، أو الاستعلام برقم الحساب، أو الاستعلام عن الرقم الجديد. إدخال كود المنطقة. إدخال رقم التليفون. الضغط على أظهر الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي هاتفيًا

وأتاحت الشركة، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 هاتفيًا من خلال الإتصال على الرقم المختصر 19777 واتبّاع التعليمات، أو من خلال رقم خدمة العملاء 111.

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

ووفرت الشركة العديد من الطرق الخاصة بـ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، من خلال 11 طريقة متنوعة وهي: