رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف الرسوم حتى تتجنب الغرامة

خوفا من الغرامة ووقف الخدمة والتعرض للمساءلة وانقطاع الإنترنت، يبحث الناس ويهتمون منذ بداية كل شهر بمعرفة المستحقات المقررة عليهم، ويتطلعون إلى الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك بعد يومين من بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام مع بداية كل شهر جديد وحتى يوم 15 من الشهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، هو أكثر الأمور التي يتم البحث عنها مع بداية كل شهر من قبل المستخدمين للخطوط الأرضية والمشتركين في باقات الإنترنت المختلفة وذلك لدفعها أون لاين تجنبًا لدفع الغرامة أو قطع الخدمة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر وفق الشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لمستخدمي الخطوط الهواتف الأرضية الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن ‎فاتورة التليفون الأرضي

ويوجد خطوات بسيطة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر، وهي كما يلي:

1- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات المذكور أعلاه.

2- اختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي.

3- إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل كود المحافظة ورقم الهاتف.

4 ثم يتم الضغط على إظهار الفواتير.

5- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر قيمة الفواتير المستحقة لدفعها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

وتكون فترة الاستعلام عن فاتورة التليفون بداية من يوم 1 حتى 15 من كل شهر، ويتم إعطاء مهلة شهر للمستخدمين حتى يتم دفع الفواتير بدون غرامة، وإذا تم التأخير أكثر من ذلك يتم دفع قيمة الفاتورة مضاف إليها غرامة تأخير، وفي حالة التأخير يتم تحويل خط الهاتف للاستقبال فقط، ثم يتم قطع الخدمة نهائيًا.