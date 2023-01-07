موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023.. يبدأ الأسبوع المقبل

حددت الشركة المصرية للإتصالات، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، والتي تستمر لمدة 30 يومًا أي شهرًا كاملًا على أن تنتهي يوم 14 فبراير المُقبل، وذلك تجنبًا لإيقاف الخدمة أو تطبيق غرامة تأخير.

وتنشر «الوطن» موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، عبر موقعها الرسمي، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، أنّ موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، تبدأ يوم 15 يناير الجاري، بينما يكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون، هو 14 فبراير المُقبل، وفي حالة عدم سداد الفاتورة خلال تلك الفترة، يتم تحويل الخط الأرضي إلى «استقبال فقط»، كفترة سماح وتستمر لمدة شهر على أن تنتهي تلك الفترة في منتصف مارس المُقبل.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

وحول آخر ميعاد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، كشفت الشركة أنّه بعد مرور فترة السماح التي تنتهي في منتصف مارس المُقبل، يتم تطبيق غرامة تأخير مع قطع الخدمة تمامًا عن الهاتف الأرضي، أي لا يرسل ولا يستقبل صاحب الخط أية مكالمات حتى فترة السداد.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

ووفقًا للشركة، فإنّه في حال تأخر العميل عن سداد الفاتورة لمدة 7 أشهر، يتم استرداد الخط من قبل الشركة نهائيًا، ويضطر العميل للتقديم وشراء خط آخر من جديد.

متى دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

وبحسب الشركة، فإنّ فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير تصدر عن الثلاثة أشهر الماضية وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضيين، موضحةً أنّه يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق سواء من خلال موقع الشركة الرسمي، أو خطوط خدمة العملاء، أو من خلال تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة.

أرقام خدمة عملاء WE

ويمكن لأصحاب الخطوط الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها من خلال أرقام خدمة عملاء WE على الأرقام الآتية:

الرقم المختصر 19777.

مركز خدمة العملاء 111.

من خلال الرقم 1555000111.

طرق سداد فاتورة التليفون

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي طوال فترة السماح من خلال 11 طريقة مختلفة بصورة إلكترونية، أبرزها فودافون كاش، وفوري، وأمان، وممكن.