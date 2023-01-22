مركز بحوث الصحراء: تسليم أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة للأهالي في سيوة

قال الدكتور صفي متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مركز بحوث الصحراء تابع لوزارة الزراعة ومُكلف بعمل المشروعات التي تخدم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تتناول كل ما هو خدمي وتغير لمعالم الحياة في الأماكن التي تدخل فيها، ذاكرًا أنه تم إنشاء محطات إنتاج حيواني للمواطنين في الأودية فضلا عن عمليات الزراعة وتسليم أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة للأهالي في سيوة، مشيرًا إلى أن جهود «حياة كريمة» هدفها مكافحة الفقر والجوع وندرة المياه والبطالة.

مركز بحوث الصحراء يساهم في عمليات الزراعة

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتيفة لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن البدو يهتمون بالمدارس الحرفية الموجودة في مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء بما له من خدمات على كل التجمعات السكانية في الساحل الشمالي من السلوم حتى العلمين، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء يسهم في عمليات الزراعة عن طريق تسليم المواطنين شتلات زراعة وإنتاج حيواني فضلاً عن التقنيات وكل ذلك بشكل مجاني.

إقامة مشروعات وأنشطة لزراعة الأودية بسيناء

وأشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن استخدام الميكنة الخاصة بمركز التنمية المستدامة لصالح المواطن في الساحل الشمالي كانت من المساهمات الهامة للغاية في مبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا أنه تم إقامة مشروعات وأنشطة لزراعة الأودية بـ4 أماكن مختلفة في سيناء خلال عام الماضي تحت إشراف ورعاية وتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير.