مركز بحوث الصحراء: مشروع توشكى سيكون إضافة عظيمة لمصر

قال الدكتور سعد محمد نصار، رئيس محطة بحوث توشكى بمركز بحوث الصحراء، إن مشروع توشكى من أهم المشروعات الزراعية في تاريخ مصر، ويلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الزراعات هناك متنوعة ما بين القمح الذي يعد المحصول الرئيسي، ومحاصيل أخرى مثل النخيل والبلح، خاصة ذات الإنتاجية العالية.

زراعة 150 ألف فدان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة DMC: «نستهدف زراعة 150 ألف فدان بنهاية العام المقبل لإنتاج نصف مليون طن قمح، وهذه المساحة تقوم عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مد خطوط المياه وشبكات الكهرباء ويتم اتباع أساليب الري الحديثة».

حصر وتدقيق للأراضي

وتابع رئيس محطة بحوث توشكى بمركز بحوث الصحراء، أن مشروع توشكى سيمثل إضافة عظيمة لمصر عند الانتهاء من زراعة المساحات المخصصة فيه: «لكي ينجح المشروع يجب عمل حصر وتدقيق للأراضي، لمعرفة ما هو صالح منها من خلال الحصول على عينة من التربة ثم نحدد المحاصيل المناسبة للزراعة فيها».

مناخ دافئ لمشروع توشكى

وكان حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قد صرح لـ«الوطن» بأن مكان المشروع يتسم بمناخ دافئ وجاف يساعد على سرعة نضج الفواكه والخضراوات في أوقات مبكرة عن غيرها بالدول المجاورة، مشيرًا إلى أنه يتسم بالتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الزراعية، خاصة أن موقعه الجيد من حيث الأرض وقربه من مياه النيل يجعله منطقة فريدة من نوعها.