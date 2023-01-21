كيف تساهم مبادرة «حياة كريمة» في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

تحدث محمود أسامة السقا، منسق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حول مساهمة حياة كريمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إنها تشكل دورا أساسيا في ذلك، من خلال العديد من أعمال التطوير والبناء.

وأضاف «السقا» أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، منها الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، لذا تعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها، لكي تمتد للمناطق الجغرافية المتبقية، ورفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان.

تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم

وأشار منسق مبادرة حياة كريمة لـ«الوطن»، إلى أن تحقيق حياة كريمة لأهداف استراتيجية حقوق الإنسان، عن طريق رفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات التحلية، علاوة على تطوير مشروعات الصرف الصحي، لذا يصف حياة كريمة أن تصبح مشروعا قوميا عملاقا، يجرى على الأرض المصرية.

كما أوضح أن المبادرة الرئاسية تعد إنجازا كبيرا لتحسين وتغيير وجه الحياة في القرى والريف المصرى وإزالة الغمامة عن القرى المهمشة لفترات طويلة، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها بكل جدية، والتي جرى الانتهاء منها.

وتابع أن حياة كريمة تخاطب نحو 60 مليون مصري، وتسعى للوصول لجميع القرى لتقديم خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بحياة المصريين، أحد الأهداف ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، بأن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وذات نظام متزن ومتنوع.