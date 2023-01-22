تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد المواني التابعة لهيئة مواني البحرالأحمر اليوم الأحد، انتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن، كما تشهد نشاطا في حركة تداول البضائع، وبلغ حجم التداول اليوم 21 ألف طن.

8 سفن متراكية على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم وعددها 8 سفن، كما تم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و992 شاحنة و80 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح البيان الصادر عن هيئة المواني أن حركة تداول الواردات اليوم الأحد، سجلت 6000 طن بضائع، و427 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، و565 شاحنة و15 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة أمل

وذكر البيان أن ميناء ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة أمل، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت 3 سفن هي أمل والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

تداول 3700 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع

وأشار البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 3700 طن بضائع و260 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، وغادرت السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن، وهي آيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1461 راكبا بموانيها.