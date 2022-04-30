تفاصيل إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب تقلبات الطقس في جنوب سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء إلى رياح قوية صباح اليوم السبت، محملة بالرمال والأتربة، وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة تقلبات الطقس، موضحاً ان الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة أجرت اتصالات مع كل رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الحيوية، للتأكد من تأثيرات الطقس.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن سلطات ميناء نويبع البحري قررت إغلاق الميناء بسبب تقلبات الطقس، ولم يتم إعلان فتحه أمام حركة الملاحة إلا بعد التأكد من تحسن الأحوال الجوية.

إغلاق ميناء نويبع أمام حركة الملاحة

ومن جانبه، قال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه تقرر إغلاق ميناء نويبع الرابط بين مدينتي نويبع في مصر، والعقبة في المملكة الأردنية، بسبب سوء الطقس، حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري اليوم السبت، في الساعة 3.40 دقيقية، أمام حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابع أن تقلبات الطقس تتمثل في شدة الرياح، واضطراب حالة البحر، ترتب على ذلك إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية بين مينائي نويبع والعقبة.

تدابير احترازية لإعادة فتح الميناء

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لضمان سلامة الملاحة البحرية، لافتاً إلى أنه تم منع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتابع أن الميناء سوف يتم إعادة فتحه بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح، مشيراً إلى أن سرعة الرياح تزيد على 30 عقدة في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين.