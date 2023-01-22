محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة العريش، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم.

وأثنى محافظ شمال سيناء، خلال زيارته ومتابعته لبعض المدارس، على سير الامتحانات في أجواء هادئة وترتيبات جيدة من المسؤولين عن الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للتلاميذ لأداء الامتحانات.

86 لجنة امتحان بشمال سيناء

ومن جهة أخرى، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

أعداد الطلبة في إدارات شمال سيناء

وأكد مكتب العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في بيان سابق، أن عدد الطلاب بإدارة العريش 4572 طالبا وطالبة، وفي إدارة بئر العبد 2787 طالبا وطالبة، وإدارة الحسنة التعليمية 526 طالبا وطالبة، وفي إدارة نخل التعليمية 150 طالبا وطالبة، وإدارة الشيخ زويد التعليمية 1073 طالبا وطالبة، وإدارة رفح التعليمية 643 طالبا وطالبة.