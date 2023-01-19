محافظة شمال سيناء تطلق إشارة البدء في تطوير العشوائيات بـ3 مناطق

أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، البدء في عملية تطوير العشوائيات بقرى ومدن المحافظة، وذلك بعد الاجتماع الموسع الذي نفذه العميد أسامة الغندور السكرتير العام لديوان عام المحافظة اليوم.

وجاء بيان محافظة شمال سيناء أن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة ترأس اجتماع لجنة تطوير العشوائيات بحضور هيثم مصطفى مدير صندوق تطوير العشوائيات، وناقش الاجتماع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بنطاق منطقة عاطف السادات وحي الصفا ومنطقة غرب وشمال مدينة العريش لتحسين الخدمة بتلك المناطق من خلال أعمال الرصف لتطوير تلك المناطق وأعمال الإمدادات الكهربائية بالإضافة إلى خطوط المياه والصرف الصحي والهواتف الأرضية والشبكات، وتشييد الطرق.

تكاتف الجميع من أجل نظافة شوارع المدينة

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بالمحافظة وإزالة أي معوقات تعوق العمل وضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ، كما أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بضرورة وجود فريق عمل فني لمواجهة المشكلات الطارئة التي تعيق العمل بالإضافة إلي تحديد احتياجات كل منطقة من المناطق من المرافق والخدمات واستكمال المرافق الخدمية بتلك المناطق العشوائية.

مبادرة العريش جميلة بمشاركة المجتمع المدني

وفي سياق آخر واصلت حملة «العريش نظيفة» التي يقودها رجال أعمال المجتمع المدني العمل على طلاء الأرصفة وإزالة الرمال من شوارع المدينة في العريش وذلك برعاية المهندس محمد حسن درغام، وشركات المقاولات الخاصة، بالتنسيق مع مجلس المدينة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أثنى على مبادرة المجتمع المدني وطالب أن يتم التكاتف بين الجميع من أجل إنجاح المبادرة وعودة شوارع العريش الى زينتها الأولى النظيفة.