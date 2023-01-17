طلاب الإعدادية في شمال سيناء يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بشمال سيناء، امتحان نصف العام في مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ثاني أيام الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

9751 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له إن 9751 طالبا وطالبة موزعين على 86 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية، يؤدون الامتحانات اليوم.

وأضاف «رضوان»، أنه يؤدي الامتحانات عدد 4572 طالبًا في 27 لجنة بمدارس العريش، وعدد 2787 طالبًا في عدد 25 لجنة بمدارس بئر العبد، وعدد 1073 طالبًا في 13 لجنة بمدارس الشيخ زويد، وعدد 643 طالبًا في 3 لجان بمدارس رفح، وعدد 526 طالبًا في 11 لجنة بمدارس الحسنة، وعدد 150 طالبًا في 7 لجان بمدارس نخل بوسط سيناء.

تجهيز اللجان بشكل جيد

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت في بيان سابق أنه تم تجهيز اللجان بشكل جيد، وتم تنظيف المراحيض وتعبئة خزانات المياه، ومراجعة التهوية في الفصول التي تقام بها الامتحانات، والعمل على ترتيب الأوراق لمنع الغش أو دخول غير المختصين لجان الأمتحانات.