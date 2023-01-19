إصابة موظفين في تصادم أتوبيس بـ«تبة رمال» برفح شمال سيناء

نقلت سيارات الإسعاف المصابين في حادث أتوبيس جمارك رفح إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وهما صبيح محمد مصطفى 36 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمعة الجندي 31 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، وهما من العاملين في مصلحة الجمارك المصرية بشمال سيناء.

قال مصدر بهيئة الإسعاف إن السيارات قامت بنقل المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الجمارك إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

عمل الإسعافات الأولية للمصابين

وذكر مصدر بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام في بيان أنه تم عمل الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين بحادث أتوبيس جمارك رفح.

مرفق الإسعاف تلقى إخطارا بالحادث

وكانت عمليات مرفق إسعاف شمال سيناء قد تلقت بلاغ يفيد اصطدام أتوبيس جمارك (6154 ط أ ص ) بتبة رمال بجانب الطريق أمام رفح الجديدة حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.

وقامت قوات الشرطة بالتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكتابة المحضر الرسمي، وذلك بعد تلقيها إخطارا بوقوع الحادث.