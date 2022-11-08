فحص أكثر من 215 ألف طفل بالغربية ضمن «الكشف المبكر عن ضعف السمع»

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الغربية، والعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

فحص الأطفال حديثي الولادة

جرى فحص 215 ألفا و209 أطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 93%، من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 161 جهاز انبعاث صوتي، موزع على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى المنشاوي العام ومستشفى المحلة العام، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الاحتياج لعملية «زراعة القوقعة» يتم إحالة الطفل إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

الكشف من خلال 161 مركزا طبيا

وقالت الدكتورة ميسون مسئول المبادرة، إن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص جميع الأطفال حديثي الولادة بقرى ومراكز المحافظة، ويتم العمل من خلال 161 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ10 إدارة صحية بالمحافظة، كما أن شهادة الميلاد للطفل تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، إذ يجرى التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، موضحا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.