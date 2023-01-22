خبير تكونولوجي يوضح مخاطر تيك توك.. «الشيوخ يناقش حظره في مصر»

تطبيق شهير أثار الجدل في الآونة الأخيرة، لما يظهر عليه من محتوى به بعض المخالفات المنافية للآداب والاخلاقيات والقيم المجتمعية المعهودة، ما أثار حفيظة العديد من المواطنين الذين طالبوا بحظر «تيك توك» من مصر نهائيا، على غرار العديد من الدول التي حظرته مثل الهند وباكستان وبعض الولايات في أمريكا، وهو ما يناقشه مجلس الشيوخ اليوم في اجتماعه.

مناقشة حظر تطبيق تيك توك في مصر

حظر تطبيق «تيك توك» على طاولة مناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلال اجتماعها لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد عمارة، علاوة على غيره من التطبيقات المخالفة لمعايير وسياسات سلامة الاستخدام لا سيما في قطاعي الشباب والنشء الصغير، لتفادي مخاطره.

تطبيق تيك توك يشكل خطرا على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وفقًا لما قاله حمدي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن المخالفات اتضحت جلية في ظهور فتيات تتمايلن وتتراقصن على الأغاني الخليعة، وهن مرتديات ملابس تخدش الحياء العام، وتعرضن أجسادهن أمام الجميع بشكل رخيص، مقابل الحصول على الشهرة والتريند، وهو ما يترتب عليه حصد على المال من خلال التطبيق.

خبير تكنولوجي: الصغار يتخذون مشاهير التيك توك قدوة.. والحظر هو الحل

وأضاف «شمس الدين»، لـ«الوطن»، أنّ الاستخدام الخاطئ لتيك توك وصل إلى حد الترويج لبيع المخدرات والممنوعات من خلالهن بل وتسهيل أعمال الدعارة، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور غير الأخلاقية تكون في يد الأبناء الصغار دون رقابة، فقط الطفل يمسك هاتفه ويشاهد كل شىء بلمسة واحدة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ حظر تطبيق تيك توك من مصر، هو الحل الأمثل للحفاظ على النشء والجيل الصغير، الذي بدأ البعض منهم اتخاذ مشاهير «التيك توك» كقدوة لهم، الأمر الذي أيقنت بعض الدول خطورته، وحذّرت لأجله التطبيق الشهير، كونه أصبح «بالوعة أفكار سلبية» قد تغرق المجتمع في لحظة دون أن يشعر أحد.