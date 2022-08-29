القبض على شاب يتاجر في المخدرات عبر تطبيق «تيك توك» بمنطقة عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شاب قام بالترويج لبيع المخدرات عبر تطبيق «تيك توك»، وذلك عقب رصد مقطع فيديو عبر التطبيق المشار إليهيتضمن قيام المتهم بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

رصد المتهم

وقال بيان للوزارة أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية من البودر المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وبمواجهته تعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتستغلاله لمواقع التواصل التجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.