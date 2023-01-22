تسليم دراجات هوائية لأسر الشهداء ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» بكفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسليم أسرة الشهيد عبد الرحمن عبد العظيم الشهاوي، دراجة مبادرة «دراجتك.. صحتك»، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تحمل 50% من قيمة الدراجة

وجاء تسليم الدراجة لأسرة الشهيد بحضور زوجة الشهيد، ونجله معاذ الشهاوي، بطل الكونغ فو، من أبناء مركز شباب شباس الشهداء، بدسوق، وتدعم وزارة الشباب والرياضة جميع الدراجات الهوائية.

ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من قيمة الدراجات، بعد دعم وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدون 50%.

تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات

كما تسلم حمادة إسماعيل، من مصابى العمليات الحربية، دراجة مبادرة «دراجتك.. صحتك»، ضمن الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة كفر الشيخ، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط.