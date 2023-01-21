ضبط 81 شيكارة أرز أبيض قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ، وبحوزته كمية من الأرز الأبيض بدون مستندات، حجبها عن التداول، لبيعها بأزيد من التسعيرة.

ضبط 81 شيكارة أرز أبيض

كانت حملة التموين، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط، 81 شيكارة أرز أبيض، زنة 25 كيلو للشيكارة، فى مخزن للسلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ، بدون فواتير ولا مستندات، بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على المضبوطات

تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الأبيض والشعير المهرب في السوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.