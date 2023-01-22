قافلة طبية تفحص المرضى غير القادرين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 60 مريضاً ضمن المرضى غير القادرين بقرية «إبشان»، بمركز بيلا، وقرية «السالمية»، بمركز فوه، ومدينة فوه، وقرية «كفر المنشى»، بمركز كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 10 آلاف و250 جنيهاً، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخصصات القافلة

وقامت القافلة الطبية على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتضمن الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامه - أطفال - باطنة - مسالك».

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات، والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، فضلاً عن تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

وأشاد «مسلم»، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع، والدور الرائد في العمل الخيري، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مشيراً إلي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، بالإضافة إلي توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى».