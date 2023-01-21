ضبط 28 طن أرز شعير حجبها مزارعون عن التوريد في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من الأرز الشعير بحوزة مزارعين، بعدد من مراكز المحافظة، حجبوها عن التوريد لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 28 طن أرز شعير

وتمكنت حملة التموين، بتوجيهات اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 28 طن أرز شعير، بحوزة ثلاثة مزارعين، بمراكز «فوه، وقلين، وسيدي سالم»، امتنعوا عن توريدها طمعاً في بيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة فى المضارب المخصصة للتوريد، لحين صدور قرار النيابة.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.