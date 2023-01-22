الأزهر الشريف يختار المفكر الإسلامي «سليمان دنيا» شخصية جناح معرض الكتاب

يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «54» خلال الفترة من 25 يناير، حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويحتفي جَنَاح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن العشرين، ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، والذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف، فمن أشهر تحقيقاته: «تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا»، ومن مؤلفاته: «الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي، بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة».

إصدارات جناح الأزهر

ويتشكل جناح الأزهر من مجموعة متنوعة من الأركان، تضم مركز بيع الكتب ويعرض إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وإصدارات هيئة كبار العلماء وإصدارات الجامع الأزهر وإصدارات مرصد الأزهر وإصدارات مركز الترجمة وإصدارات مركز الوافدين، وإصدارات الشئون الفنية العلمية، وإصدارات الإدارة العامة للمطابع.

كما يضم الجناح مركز أركان ومتحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية حيث الأعمال الفنية والورش الفنية، وركن الطفل حيث رياض الأطفال ومجلة نور، ومركز تعليم الطلاب الوافدين، ومكتب دعم الابتكار، والخط العربي، وشخصية الجناح، والمركز الإعلامي، وقاعة كبار الزوار.

الإصدارات العلمية

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

ركن الخط العربي

ويتوافد الزوار بكثافة كل عام على «أركان»، مثل الخط العربي ومتحف المخطوطات وركن الطفل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وركن قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يقبل الزوار مع أطفالهم على ركن رياض الأطفال والأنشطة الفنية، وبانوراما الأزهر، حيث تتميز هذه الأركان بفكرة المشاركة من الجمهور في الأنشطة والفعاليات، ويستهدف أكثرها شريحة النشء والشباب وهي أكثر الفئات حضورًا في المعرض.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.

ويقع جَنَاح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.