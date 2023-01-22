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معرض الكتاب: تدقيق ومراجعة كل الكتب المشاركة لضمان جودة المحتوى

كتب:

نرمين عفيفي
11:26 ص | الأحد 22 يناير 2023
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال مروان حماد، مدير المشروعات الثقافية بمعرض الكتاب، إنّ هناك تدقيقا ومراجعة لكل الكتب المشاركة في معرض الكتاب، للتأكد من عدم وجود أي كتب تقدم أفكارا تحريضية أو مخالفة للعادات والقيم، موضحا أن مواقع التواصل اصبحت جزءا أساسيا في عالمنا، ولاحظت هيئة الكتاب تزايد صناع المحتوى الثقافي المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قامت الهيئة بتأسيس جناح خاص بصناع المحتوى الثقافي وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالجمهور داخل المعرض.

53 دولة مشاركة في معرض الكتاب مع تزايد أعدادهم كل عام

وأضاف مدير المشروعات الثقافية بمعرض الكتاب في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، أن هناك 53 دولة مشاركة في معرض الكتاب مع تزايد أعدادهم كل عام.

وأكد مدير المشروعات الثقافة بمعرض الكتاب في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي ياسمين سيف، أن هيئة الكتاب دائما ما تقوم باختيار شخصية محورية في الثقافة المصرية لتكون الشخصية الشرفية في معرض الكتاب، وتم الاتفاق على شخصية صلاح جاهين نظراً لما قدمه من إبداعات في مجال الشعر والثقافة.

الهيئة العامة للكتاب قامت بتأسيس منصة رقمية

وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب قامت بتأسيس منصة رقمية بالتعاون مع هيئة البريد المصري، لتتيح للقارئ غير القادر على زيارة المعرض أن يقوم من خلالها بطلب أي كتاب موجود في المعرض، مؤكدا أن مواعيد المعرض اليومية ستكون بداية من ال 10 صباحا وحتى ال 8 مساءاً ويمتد إلى التاسعة مساءً في العطلات الرسمية.

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