«الشيوخ» يهنئ القيادة السياسية بعيد الشرطة: يوم جسّد أروع صور البطولة والفداء

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، القيادة السياسية ووزارة الداخلية ورجال الشرطة الأبطال والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة، في بداية الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم.

ذكرى عيد الشرطة

وقال رئيس مجلس الشيوخ في بيان عنه، إنّه في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أروع ذكريات البطولة والوطنية والفداء، ذكرى يوم 25 يناير 1952، ذلك اليوم العظيم الذي خُلد في تاريخ المصريين، حين جسد رجال الشرطة المصرية، أروع صور البطولة والفداء، دفاعا عن أرض مصر وكرامتها، في معركة الإسماعيلية العظيمة، فلم ينس لهم الشعب فضلهم فاتخذه يوم عيد تخليدا لهذا اليوم.

وتابع عبدالرازق: «لا يزال رجال الشرطة على الدرب سائرون، يحاربون الإرهاب والجريمة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان، وباسمي وباسمكم جميعا، أتقدم لوزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية بالتهنئة بهذا العيد الوطني ونشكرهم على كل ما يقدمونه للشعب من خدمات جليلة».

وأتمّ رئيس مجلس الشيوخ بيانه، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم دوما وأبدا، ويحفظ لنا وطننا، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام وشعب مصر في أمن وأمان.