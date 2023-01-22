قناة القاهرة الإخبارية: تعليق العمل بثلاثة موانئ كويتية بسبب الطقس السيئ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن مؤسسة الموانئ الكويتية، أعلنت اليوم، توقف حركة الملاحة البحرية بشكل مؤقت في موانئ «الشويخ، الشعيبة، والدوحة»، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وأوضحت القناة، أن المؤسسة ذكرت في بيان صحفي إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ، منذ الساعة الثامنة صباحًا، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصًا على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ.