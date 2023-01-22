البرلمان يناقش خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات وجذب الوفود

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة طلبين من الأعضاء عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع السياحي.

خطـة وزارة السياحة

وعرضت النائبة هبة شاروبيم، طلب المناقشة المقدم منها وعشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

وقالت النائبة، إن هناك توقعات بزيادة أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يتطلب ضرورة استيضاح خطة وزارة السياحة والأثار لدعم السياحة المصرية، وكذلك زيادة التوعية للعاملين بالنشاط السياحي وتحديدا في الشارع المصري وشددت إلى ضرورة زيادة الفاعليات السياحية والأثرية خلال المرحلة المقبلة ومن بينها رحلة العائلة المقدسة، وتساءلت عن خطة الحكومة بشأن زيادة الاستثمار السياحي.

دعم قطاع السياحة والآثار

وسألت النائبة عن زيادة عدد السياح في مصر وسياسة الحكومة في المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار وإلى أي مدى يمكن تحقيق طفرة في عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدًا، وكذلك زيادة الإيرادات السياحية.

واستكملت النائبة: «يطرح طلب المناقشة أمرين: الأول وضع استراتيجية وسياسة طموحة تحقق الاستفادة من الاكتشافات الأثرية الحديثة واستثمار النجاح العالمي لموكب المومياوات وطريقة الكباش ووضع الاحتفالات الخاصة برحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي لليونسكو».