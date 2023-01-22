تشكيل مجلس إقليمي للصحة النفسية في أسيوط.. 9 أعضاء منهم طبيب شرعي

أعلنت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إصدار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قرارا بتشكيل المجلس الإقليمي للصحة النفسية بأسيوط، برئاسة الدكتور وجيه عبد الناصر أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة.

تشكيل لجنة المجلس الإقليمي

وأشارت الدكتورة مها غانم، إلى أنه وفقاً لقرار وزير الصحة فإن اللجنة مشكلة أيضاً بعضوية رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة بصفته، و9 أعضاء آخرين من جهات النيابة العامة ووزارة التضامن ونقابة أطباء أسيوط ومديرية الشؤون الصحية بأسيوط، وممثلين عن الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان، وطبيب شرعي تابع لوزارة العدل، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بصحة المواطن المصري.

خدمة ملايين المواطنين

وأعربت «غانم» عن فخرها بجامعة أسيوط التي تزخر بالقامات العلمية الكبيرة دائمة العطاء لخدمة المجتمع في مختلف المجالات، خاصةً في المجال الطبي، حيث يستفيد من خدماتهم ملايين المواطنين من أبناء محافظات الصعيد والوجه القبلى ، مشيرةً إلى أن نطاق عمل المجلس هو محافظات الصعيد إلى جانب محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.