خبير أثري: المتحف المصري الكبير حصد جوائز من جهات دولية قبل افتتاحه

قال الدكتور مجدي شاكر، خبير أثري، إن المتحف المصري الكبير سيكون الأكبر عالميًا ليس من حيث المساحة بل لكونه ينقل حضارة واحدة، إذ أن مساحته تبلغ نصف مليون متر مربع أي 117 فدان، ويضم 100 ألف قطعة آثار و19 معملا للتحنيط، مشيرًا إلى أن المتحف صديق البيئة وحصد مجموعة من الجوائز من جهات عدة من بينها موسوعة «جينيس».

وأضاف «مهدي»، خلال حواره عبر تقنية «زوم» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الوكالات الأجنبية والمنظمات الخارجية تضع شروطا ومعاييرا صعبة لإعطاء القياسات والتقديرات الخاصة بها لمختلف الجهات، لذلك حصول المتحف المصري الكبير على الإشادات والجوائز الدولية المختلفة أمر هام للغاية، موضحًا أن المتحف يفصله عن الأهرامات 2 كيلو متر.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن المتحف المصري الكبير يضم 5600 قطعة أثرية في قاعتين كبيرتين للملك توت عنخ أمون بمساحة تُقدر وتوازي المتحف المصري بالتحرير وتبلغ 7000 متر مربعة، لافتًا إلى أن السيناريو الخاص بالعرض المتحفي يجمع بين التكنولوجيا والماضي، موضحًا أنه يضم كل مقتنيات وأثار الملك توت بداية من الإسكارف حتى العجلة الحربية والمسك، بالإضافة إلى أجنة بناته.

وتابع، أن المتحف المصري الكبير يضم أول مسلة معلقة في العالم، لكي يستطيع الزوار مشاهدة الخرطوش الذي أنشائه الملك رمسيس الثاني في بطن المسلة، مضيفًا أن التحرك أسفل المسلة أمر مذهل للغاية.