متحدث الصحة يكشف تفاصيل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج.. «صالحة لمدة 6 أشهر»

طمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المقبلين على الزواج بشأن فحوصات ما قبل الزواج، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الكشف الطبي اللازم للمقبلين على الزواج مهم وضروري للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبلين، وضمان عدم نقل الأمراض الوراثية لهم، والناتجة عن زواج الأقارب في كثير من الأحيان، «كل الموضوع يذهب الشخصين للوحدات الصحية المخصصة، لإجراء الفحوصات الخاصة بالمقبلين على الزواج ويتم اخضاعهم للكشف الكامل، وبعد ذلك يتم استيلام الشهادة وتكون صالحة لـ6 أشهر».

فحوصات المقبلين على الزواج

وأضاف أنّ فحوصات المقبلين على الزواج تشمل الفحص الجيني، وهذا يحمي الطفل في المقام الأول، فالتوافق في «rh» مطلوب وعدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة، لذلك نسعى لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وإيضاح أهمية الفحصوات وضم تحاليل جديدة لها، لزيادة درجة المأمومنية وخلق جيل من النشئ خالي من الأمراض.

شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن التوجيهات الرئاسية لفتح العيادات المسائية على مستوى محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء على المواطن المصري، مشيرا إلى أنّ خطة تطوير المستشفيات ببعض المحافظات، والتى مر عليها 100 سنة، وأن العيادات المسائية تغطي أكثر من 20 محافظة في جميع التخصصات الطبية، موضحا أن الإقبال على العيادات المسائية يصل إلى 12 ألف مواطن في المستشفيات، وخاصة أن أسعارها رمزية وفي متناول جميع المواطنين.