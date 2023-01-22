مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر من «كوكتيل علاج البرد» في الصيدليات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق، هي فيروسات يتم التعامل معها من خلال الطبيب المختص دون اللجوء إلى الوصفات الشعبية.

وتابع «تاج الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يوجد ما يسمى بكوكتيل علاج البرد أو مجموعة برد، علاج نزلات البرد ليس بالمضادات الحيوية لأنها عبارة عن مرض فيروسي وليس بكتيري ولا يجب الإسراف في المضادات الحيوية لأنها تأتى بنتيجة عكسية».

تحذير مما يسمي بـ «كوكتيل البرد»

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، هناك فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية، ككبار السن: «كل من تجاوز الـ 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية والأطفال فوق الـ 6 أشهر، يجب أن يتلقوا اللقاح»، لافتا الى أن التطعيم يعمل على الحد من الإصابة خلال الشتاء.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين: «لا يجب أن يتم الحصول على علاج دون روشتة علاجية، ومشاركة ما تبقي من العلاج بين المواطنين هو عشوائية كبيرة في التعامل مع الأدوية»، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع دليلا استرشاديا للتعامل مع المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستخدام الآمن للمضادات الحيوية هدفها الأول هو المواطن والحفاظ على صحته.

فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية داخل الشركات القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، والعديد من الصيدليات، لافتة الى أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، وهي أعراض طبيعة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.