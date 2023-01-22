«الخارجية»: نشهد مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإيطالية

قال وزير الخارجية، إنّ زيارة وزير خارجية إيطاليا اليوم إلى القاهرة، وزيارته السابقة إلى إيطاليا، تجسّد الإرادة السياسية لدى البلدين، ومرحلة جديدة من العلاقات والرغبة في العمل على تدعيم العلاقات على أرضية العلاقات الراسخة الطويلة القائمة بين البلدين على مستوى الشعبين وانتمائهمها للمتوسط، والامتزاج القائم فيما بين الشعبين المصري والإيطالي.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، أنّ وزير خارجية إيطاليا تشرف صباح اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جولة مباحثات مطولة منفردة بحضور وفد البلدين، تناولت بإسهاب وعمق مجمل العلاقات الثنائية والرغبة لإستكشاف سبل تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتابع الوزير، أنّ اللقاء تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وشرق المتوسط وكيفية الاستفادة من الموارد القائمة.