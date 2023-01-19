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وزير الخارجية اليوناني وسفير مصر في أثينا يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

كتب:

أ ش أ
07:09 م | الخميس 19 يناير 2023
علمي مصر واليونان

علمي مصر واليونان

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، والسفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوناني اليوم الخميس، السفير المصري في أثينا.

تكثيف الجهود بين البلدين

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- أن الجانبين أشارا خلال اللقاء إلى أهمية العمل على تكثيف الجهود لاستشراف آفاق تعاون جديدة، خاصة في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي، والاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما ناقشا التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى بين البلدين إزائها.

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بقلم أ ش أ