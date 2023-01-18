مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ما زالت من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كثير من الدول العربية ما زالت تقف على أقدام ثابتة مثل مصر ودول الخليج والجزائر والمغرب وغيرها، وتستطيع مساعدة باقي الدول، متابعا: «أصبح لدينا مشكلات إقليمية شديدة، وهناك بعض الشعوب تحارب بعضها البعض مثلما يجري في سوريا والسودان واليمن وليبيا والصومال، لذلك لدينا مشكلة إقليمية عربية تتطلب الحل فوري».

الملف العربي الاقتصادي مع مصر في تحسن مستمر

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أننا لدينا تحدي دولي أيضًا نتيجة الأثار الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا وومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه يجب استغلال فرص تعزيز وتعظيم العلاقات البينية العربية، موضحا أن الملف العربي الاقتصادي مع مصر في تحسن مستمر للغاية من وجهة نظره.

ميزان التبادل التجاري يحقق فائضا لصالح مصر

وأشار، إلى أن الدول العربية تمثل 20% من التجارة المصرية الخارجية، كما أن ميزان التبادل التجاري مع الدول العربية يحقق فائضا لصالح مصر، موضحًا أن مصر ما زالت أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات رغم الأداء المتواضع الخاص بنا.

وتابع، أن الإجابة الموحدة لدى جميع السائحين العرب عند سؤالهم أسباب مجيئهم لمصر تتمثل في أنها بلد أمنة و«مضيافة» تتكلم اللغة العربية ولا نشعر فيها بالغربة، مشيرا إلى نجاح المشاروات العربية المتواصلة كالتي حدثت في السعودية عندما اجتمعت 9 زعماء من الدول العربية مع الرئيس بايدن، ورفضوا تكوين حلف عربي ضد إيران باعتبارها عدو، إذ أن الخارجية المصرية ردت قائلة: «إيران دولة إسلامية شقيقة وليست العدو، وإنما العدو هو من يحتل أراضينا ويُعادينا».